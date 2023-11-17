Херсон, 17 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Тела двух застреленных украинцев обнаружили в селе Масловка в Херсонской области, сообщил источник ИА Регнум.

ТАСС/Fotostand / K. Schmitt

По словам собеседника агентства, мужчины переехали в село 8 ноября. Тела обоих нашли на кровати с огнестрельными ранениями 16 ноября. Как рассказали соседи мужчин, с момента их приезда в доме регулярно устраивались пьянки, к ним наведывались разные люди.

Одна из таких посиделок за распитием алкоголя закончилась серьёзно ссорой и убийством, рассказал источник. Российские следователи оперативно смогли установить подозреваемых. Ими оказались двое военнослужащих, которые уже признали вину. В настоящее время мужчины арестованы.

В июле сообщалось, что сотрудник полиции в нерабочее время попытался разнять пьяную ссору на одной из улиц Краснодара. Правоохранитель спас прохожего, но сам получил огнестрельное ранение.