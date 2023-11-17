Москва, 17 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Взрослому человеку, если у нет противопоказаний, для здорового питания нужно есть суп хотя бы два-три раза в неделю, сообщила 17 ноября «Известиям» терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

IMAGO/Manfred Segerer

Она рассказала, что правильно приготовленный суп содержит сбалансированное количество белков, жиров, углеводов и других микроэлементов, которые способствуют правильной работе организма. Варка позволяет сохранить больше полезных веществ, чем при жарке, запекании или тушении. Супы также быстрей усваиваются, чем другие блюда, подчеркнула врач.

«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», — сказала Утюмова.

Терапевт также рекомендует сливать первый бульон. Это нужно для избавления от лишнего жира и химикатов, накопившихся в животном теле из-за комбикормов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября кардиолог Юрий Конев назвал продукты питания, которые могут быть опасными для работы сердца. Он сообщил, что чрезмерное употребление соли плохо влияет при определённых сосудистых заболеваниях, а также для сердца вредно употреблять алкоголь, фастфуд и продукты с большим количеством сахара.

В журнале PLOS One 30 октября опубликовали научную статью об исследовании влияния на здоровье добавления сахара в чай или кофе. Учёные из Лейденского университета в Нидерландах в течение 32 лет наблюдали почти за 3 тыс. человек и установили, что подслащенные продукты не влияют на продолжительность жизни. При этом сахара в чашке не должно быть более пяти граммов.