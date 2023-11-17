Москва, 17 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Любители звезд в ночь на 18 ноября смогут наблюдать пик активности метеорного потока Леониды. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

РИА Новости/Максим Боговид

«Этот метеорный поток известен более 3800 лет и назван по имени созвездия Лев. Создаётся впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия», ― рассказали в планетарии.

Лучше всего за ярким звездопадом наблюдать при ясной погоде после полуночи и до рассвета в восточной части неба. Ожидается около 15 метеоров в час в зените.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жители России смогли увидеть полутеневое затмение Луны. Это явление они могли наблюдать почти со всей территории страны. Затмение было достаточно глубоким, но слабым по интенсивности.

В начале января астрономы сообщили о разгаре метеорного «дождя» из потока Квадрантиды. Однако увидеть падающие звёзды было трудно из-за приближавшегося полнолуния.