Париж, 17 ноября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Во Франции отметили, что украинский конфликт зашёл в тупик и приближается то, что в США называют «идеальным штормом». Одна из причин — это провалы армии на фронте. Об этом написала для газеты Le Monde журналист Сильви Кауфманн.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её мнению, украинский «идеальный шторм» — серьёзный кризис, который вызвал несколько неблагоприятных факторов — заставляет союзников задуматься, в каком конфликте они способны победить.

«Куда бы мы ни посмотрели — на самом деле, негативные тенденции для Украины и её союзников сходятся. Фронт заморожен», — отметила Кауфманн.

Она упомянул интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, признавшего, что многомесячное контрнаступление украинцев «не закончится красивым и глубоким прорывом». Залужный, по мнению журналиста, оставил идею отбросить Россию назад и нанести ей огромные потери.

Вместе с тем, автор статьи обратила внимание на многочисленные потери украинцев и сокращение численности ВСУ, отсутствие продвижения, неспособность киевских властей набрать новых людей. Всё это заставляет западных лидеров усомниться в способности Украины победить. «Идеальный шторм» неудач может оказать негативный эффект не только для Украины, но и для её союзников, резюмировала Кауфманн.

ВСУ с июня пытаются проводить так называемое контрнаступление по трём направлениям — Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском. В боях участвуют, как слабо обученные призывники, так и подготовленные НАТО бригады украинских солдат. Повсеместно встречаются иностранные наёмники.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российская армия раздавила вооружённых до зубов бойцов ВСУ. По его мнению, сегодняшняя Россия — более сильная, чем двумя годами ранее. Макгрегор сказал, что предпочёл бы сейчас не воевать с российской стороной, у которой намного больше возможностей сражаться с США, чем у американцев.