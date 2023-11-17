Варшава, 17 ноября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Многие беженцы с Украины покидают Польшу, уезжая в Германию либо на родину. Об этом 16 ноября сообщил польский информационный портал INTERIA Biznes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад либо возвращаются к себе домой», — говорится в публикации.

Количество находящихся на территории Польши украинских беженцев систематически уменьшается, по последним данным Евростата, главным местом их проживания становится Германия, сообщило издание.

Из 17 миллионов жителей Украины, въехавших в Польшу после начала российской спецоперации, на сегодняшний день уже 15 вернулись домой.

«Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 миллиона беженцев. В Польше на данный момент официально проживает 958 тысяч беженцев с Украины», — привело издание данные Евростата.

Беженцы с Украины имеют ряд привилегий в Польше, включая право на работу, социальные выплаты, помощь в оплате жилья, бесплатное медицинское обслуживание и страхование автотранспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября обозреватель Midland Daily News Дэн Чок написал, что украинский беженец переехал в Техас, где попросил подарить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни. Как отметил автор, мужчина до переезда управлял на Украине пятью ресторанами.

Беженка из Киева Ирина Мажак 30 октября заявила, что украинцам в Ирландии нужно искать заработок, а не сидеть и ждать пособия. Она также рекомендовала соотечественникам в стране интегрироваться и найти рабочие места. В правительстве Ирландии назревает понимание недовольства населения украинскими беженцами. Уже идут дискуссии о радикальном сокращении дотаций для них.