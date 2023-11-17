Южно-Сахалинск, 17 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российский сегмент Международной системы мониторинга по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) создадут в 2023 году, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Создание мониторинга за ядерными испытаниями есть неоспоримое доказательство приверженности России к нераспространению», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника службы специального контроля Минобороны России полковник Алексей Астахов заявил, что в 2023 году планируется завершить создание российского сегмента Международной системы мониторинга.

В Южно-Сахалинске 17 ноября состоялось заседание координационного комитета ДВЗЯИ по теме создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга. Участники координационного комитета посетили 32-ю сейсмическую станцию МСМ «Южно-Сахалинск».

Президент России Владимир Путин в ноябре подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Частью договора стала Международная система мониторинга. Это глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети началась в 1997 году. Сейчас ввели в строй около 90% объектов. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

Глава государства поднял вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Путин напомнил, что США до сих пор не ратифицировали этот документ. При этом в МИД России подчеркнули, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов с американской стороны.