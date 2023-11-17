Москва, 17 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Денежное довольствие российских военнослужащих проиндексируют с 1 октября 2024 года на 4,5%. Соответствующий закон приняли в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы.

Известия/Александр Полегенько

Поправку об индексации также учли при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы. Её автор, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что найти средства на поддержку тех, кто обеспечивает мир и спокойствие, было необходимо. Его слова привёл сайт Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября российское правительство поддержало инициативу о сохранении индексации окладов военнослужащих и полицейских в 2024 году.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о приостановлении индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих, но позднее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил предложение о сохранении индексации, что означает отмену её приостановки до 1 января 2025 года. В категории тех, кому её сохранят, войдут непосредственно военные, сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.