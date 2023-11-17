Москва, 17 ноября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные удары по объектам ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожив замаскированные укреплённые позиции и бронетехнику украинских войск, сообщили 17 ноября в Министерстве обороны.

Известия/Александр Полегенько

«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские самолёты наносили удары парами с малых высот. После завершения атаки они выполнили манёвр с применением тепловых ловушек и успешно вернулись на аэродром.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вооружённых сил России Олег Чехов 17 ноября также сообщил об успехах российских бойцов в контрбатарейной борьбе на южнодонецком направлении. Они уничтожили пять миномётных расчётов ВСУ, в том числе кочующий миномёт. Также подразделения «Востока» сорвали на этом направлении две попытки ротации украинских отрядов.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 ноября сообщил, что за сутки потери ВСУ составили порядка 70 человек, две бронемашины, польскую САУ Krab и гаубицу FH70 британского производства.