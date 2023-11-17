Екатеринбург, 17 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге шестнадцатилетний парень облил бензином ребёнка, а затем поджёг, сообщил источник ИА Регнум.

yaoqiqiqilai/unsplash

Инцидент произошёл в Верх-Исетском районе города. Шестнадцатилетний парень облил бензином, а потом поднёс зажигалку к верхней одежде четырнадцатилетнего школьника. Одежда мальчика моментально вспыхнула. Пострадавший попал в больницу. Врачи диагностировали у него термический ожог тела и конечностей 3–4-й степени. У него ожоги 50% поверхности кожи.

По данному инциденту завели уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в июне подросток на детской площадке в Москве облил легковоспламеняющейся жидкостью своего сверстника и поджёг. Пострадавший получил ожоги 100% поверхности тела. Его доставили в больницу. Позднее мальчик умер в медучреждении. По данному происшествию Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью»).