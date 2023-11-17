Москва, 17 ноября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Более 78% россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

РИА Новости/Сергей Гунеев Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов», ― отметили в центре.

Не доверяют российскому лидеру, согласно данным опроса, 17,2% респондентов.

Кроме того, 75,7% сообщили, что одобряют деятельность главы государства, 14,9% ― не одобряют.

Телефонный опрос проводили с 6 по 12 ноября. Участие в нём приняли 1600 респондентов старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, неделю назад о доверии президенту России заявили 79,2% участников опроса ВЦИОМ. Не доверяли российскому лидеру 16,2%. Деятельность Путина одобряли 75,6% опрошенных, не одобряли — 14,2%.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на то, что действующий глава государства будет баллотироваться на предстоящих выборах президента. При этом он подчеркнул, что Путин пока не сообщал о таких планах.

Официальный представитель Кремля не сомневается, что президент победит на выборах и останется в должности.