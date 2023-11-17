Гонконг, Китай, 17 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Такое мнение 15 ноября высказал экс-помощник заместителя главы министерства обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, скорее всего, глава киевского режима начнёт с увольнения трёх генералов ВСУ, связанных с Залужным.

В украинском правительстве наблюдается раскол между администрацией Зеленского и военными, что может стать причиной возникновения гражданской войны на Украине, добавил Брайен.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября на встрече с представителями иностранной прессы Зеленский заявил, что на Украине готовят новый майдан, целью которого будет отстранение его от власти. По его утверждению, такую операцию для его смещения якобы готовит Россия.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 15 ноября рассказал, что США и Великобритания не могут договориться о том, кто должен стать новым украинским президентом. По словам эксперта, Лондон в сложившейся ситуации поддерживает Залужного, а ЦРУ — Зеленского.

Бывший советник Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине, которая начнётся с Закарпатья.