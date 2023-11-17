Москва, 17 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом 17 ноября заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Максим Григорьев/ТАСС

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября, первая группа в составе 70 человек прибыла в Москву вечером следующего дня, вторая группа прибыла в аэропорт Домодедово в ночь на 15 ноября. Как уточнял замглавы МЧС Алексей Серко, желающих покинуть опасный регион будут вывозить практически ежедневно, планируется эвакуировать всех желающих в течение недели. В Домодедово 17 ноября прилетел третий спецборт МЧС с российскими гражданами, эвакуированными из сектора Газа.

Директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко сообщил 17 ноября, что на эвакуацию поступило 887 заявок от россиян и их родственников. По его словам, к настоящему моменту перевезли 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезли 328 соотечественников.