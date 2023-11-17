Москва, 17 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Из-за частого употребления некоторых продуктов и напитков в организме человека возможно сгущение крови. При слишком активной системе свёртываемости крови это может привести к тромбообразованию, а затем и внезапной смерти. Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с aif.ru назвал три вида напитков и продуктов, способствующих сгущению крови.

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Так, повышенную свёртываемость крови может вызвать частое употребление всех видов и вариантов алкоголя, солёных напитки типа рассола и сладких напитков (все виды газировки, морсы и соки в пакетах).

Говоря о продуктах, врач заявил, что повышению свёртываемости крови в сосудах без всякого дефекта их стенки могут способствовать субпродукты — печень, почки и сердце. Также они способствуют повышению содержания в крови гемоглобина и тромбоцитов.

При повышенном давлении врач-диетолог не советует употреблять бобовые. Это связано с богатым содержанием в них растительных белков, которые увеличивают вязкость крови.

Употребление сахара, отметил специалист, повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к увеличению выработки липидных соединений и, как следствие, к повышению вязкости крови, увеличению риска тромбоза. Гинзбург напомнил, что сахар содержится во множестве продуктов промышленного производства: в выпечке, белом хлебе и кондитерских изделиях.

Как сообщало ИА Регнум, для правильной работы сердца особенно опасны солёные, кислые, мочёные и содержащие холестерин продукты. Об этом рассказал кардиолог Юрий Конев. Он добавил, что также для сердца вредны алкоголь, фастфуд, газировки и продукты с большим содержание сахара.

Другой эксперт, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что приводит к образованию тромбоза. По его мнению, к этому приводит недостаток белка в организме. В рацион обязательно нужно включить нежирное мясо, морскую рыбу, молочные продукты и яйца, уточнил он. Доктор напомнил, что одним из главных провокаторов загустения крови выступает сахар, из-за которого возрастают уровень глюкозы и выработка липидных соединений.