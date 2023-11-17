Великий Новгород, 17 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в бассейне утонул трёхлетний ребёнок, сообщил источник ИА Регнум.

РИА Новости/Максим Блинов

Семья с двумя детьми отмечала день рождения в одной из саун города. На праздничном мероприятии присутствовали пять взрослых и 15 детей в возрасте от полутора до 14 лет.

Как рассказал источник, гости поели пиццу, а пока мать именинника резала торт, дети побежали в бассейн. Трёхлетний мальчик плавал в нарукавниках. Через какое-то время женщина увидела нарукавники сына на другом ребёнке. Когда она подбежала, то увидела, что её сын лежит на дне бассейна. Ребёнка вытащили, он находился без сознания.

На место вызвали бригаду скорой помощи, сами взрослые начали реанимационные мероприятия, но ребёнок умер до приезда медиков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля шестимесячный ребёнок погиб на затонувшей лодке в Чувашии. Несчастный случай произошёл в районе деревни Адылъял. Из-за шквалистого ветра лодка перевернулась. В ней вместо положенных пяти человек находились десять, в том числе шестеро детей.