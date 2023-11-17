Манила, 17 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. На Филиппинах зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0. Об этом 17 ноября сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

ТАСС/Sherbien Dacalanio/Pacific Press via ZUMA Wire

Первоначально сообщали о землетрясении магнитудой 6,9, но затем оценку пересмотрели до 7,0.

Подземные толчки зарегистрировали в 08:14 по времени UTC (11:14 мск) на расстоянии 57 км в юго-восточном направлении от города Генерал-Сантос на острове Минданао. Очаг землетрясения находился на глубине 57 км.

Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября неподалёку от Петропавловска-Камчатского зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 85 км от города, серьёзных повреждений не было зафиксировано.

У побережья Папуа — Новой Гвинеи 12 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Рабаула.