Москва, 17 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Смартфоны iPhone, хоть и являются «прекрасным изобретением», но небезопасны с точки зрения сохранности персональных данных. Об этом 17 ноября в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС

Он признался, что сам пока не отказался от гаджета, разработанного американской компанией Apple.

По его словам, в администрации главы государства некоторые чиновники пользуется iPhone, а кто-то уже отказался.

«Я еще пользуюсь iPhone», ― заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что смартфоны — замечательное изобретение и нет ничего плохого в том, чтобы ориентироваться на лучшее. При этом он подчеркнул, что разработанная американской компания операционная система совершенна для Запада, но не для России.

«Она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, в марте стало известно, что чиновникам внутриполитического блока администрации президента России рекомендовали не пользоваться мобильными устройствами iPhone. Им предложили отказаться от американских гаджетов в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой.

Как заявил Песков, сотрудники администрации президента Россиине используют смартфоны для передачи служебной информации. По его словам, они представляют из себя вполне «транспарентный механизм», который работникам Кремля нельзя использовать в служебных целях.

«Лаборатория Касперского» 1 июня сообщила о кибератаке на устройства Apple своих сотрудников, целью которой стало скрытое внедрение шпионской программы. Её обнаружили на десятках гаджетов, программа отправляла личную информацию о владельце на удалённые серверы.

После этого заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что владельцам смартфонов любой марки не стоит верить в то, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственным служащим из соображений национальной безопасности нельзя использовать iPhone в служебных целях.