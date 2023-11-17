В Британии пришли в ужас из-за новейших российских ракет
Daily Express: ракеты «Авангард» способны нанести удар по Западу за 30 минут
Лондон, 17 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Российский ракетный комплекс «Авангард» может поразить множество целей на любой дистанции примерно за 30 минут, сообщило британское издание Daily Express.
«Ракета, которую Путин описывал как «метеорит», может быть запущена из-за пределов земной атмосферы», — сообщается в материале.
«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Это единственное в своём роде оружие, которое не способны остановить существующие на Западе средства противоракетной обороны. Основу комплекса составляет гиперзвуковой управляемый блок, который запускают к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ/РС-28.
Ракета также развивает скорость около 9,5 километра в секунду.
Как сообщало ИА Регнум, «Авангард» стал одной из передовых систем вооружений, о которых президент России объявил в марте 2018 года. Представляя это оружие, глава государства рассказал о способности ракетного комплекса совершать резкие манёвры, что обеспечивает ему неуязвимость от любого средства ПВО и ПРО.
В сентябре китайские военные эксперты высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне спецоперации. В Китае оружие назвали достижением военного искусства мирового уровня. Там отметили, что эти ракеты не в состоянии перехватить ни одна из существующих систем ПВО.