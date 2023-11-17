Лондон, 17 ноября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Российский ракетный комплекс «Авангард» может поразить множество целей на любой дистанции примерно за 30 минут, сообщило британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракета, которую Путин описывал как «метеорит», может быть запущена из-за пределов земной атмосферы», — сообщается в материале.

«Авангард» — стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Это единственное в своём роде оружие, которое не способны остановить существующие на Западе средства противоракетной обороны. Основу комплекса составляет гиперзвуковой управляемый блок, который запускают к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ/РС-28.

Ракета также развивает скорость около 9,5 километра в секунду.

Как сообщало ИА Регнум, «Авангард» стал одной из передовых систем вооружений, о которых президент России объявил в марте 2018 года. Представляя это оружие, глава государства рассказал о способности ракетного комплекса совершать резкие манёвры, что обеспечивает ему неуязвимость от любого средства ПВО и ПРО.

В сентябре китайские военные эксперты высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его работу в зоне спецоперации. В Китае оружие назвали достижением военного искусства мирового уровня. Там отметили, что эти ракеты не в состоянии перехватить ни одна из существующих систем ПВО.