Севастополь, 17 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В Севастополе 17 ноября сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушные цели», ― написал он в Telegram-канале.

Как уточнили в спасательной службе Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Развозжаев добавил, что силовики контролируют обстановку. Он также призвал соблюдать спокойствие и доверять официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе в ночь на 7 ноября сработала система ПВО. Предварительно, уничтожили пять украинских беспилотников. По словам Развожаева, обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на крышу частного дома в Андреевке. Пострадал один мужчина, состояние которого медики оценили как тяжёлое.

В тот же день в Минобороны сообщили, что киевские боевики попытались атаковать территорию России с помощью беспилотников самолётного типа. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских дронов. Также перехватили восемь беспилотников ВСУ над акваторией Чёрного моря и Крымским полуостровом.

Восьмого ноября в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе прекратил работу общественный транспорт. Через восемь минут после объявления тревогу отменили. Губернатор добавил, что в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки.