Вашингтон, 17 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Россия в сентябре по сравнению с августом почти в два раза увеличила объём вложений в американские гособлигации. Согласно данным минфина США, этот показатель вырос до $73 млн.

Известия/ Дмитрий Коротаев

При этом $61 млн от общего объёма приходится на долгосрочные гособлигации, а $12 млн — на краткосрочные.

Для сравнения: в августе вложения России в госбумаги США составили $31 млн, в июле ― $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

Как сообщало ИА Регнум, у России в декабре 2022 года было государственных ценных бумаг США на сумму 629 млн долларов (долгосрочные облигации на 104 млн и краткосрочные — на 525 млн долларов). Это более чем в три раза меньше по сравнению с цифрами ноября. Американские финансисты отметили, что в ноябре у России было активов на 2,092 млрд долларов, а в октябре — 2,034 млрд долларов.

При этом в начале 2023 года Россия сократила инвестиции в ценные бумаги Соединённых Штатов на миллиарды долларов. Так, по состоянию на январь российские инвестиции в казначейские облигации США составили $67 млн.