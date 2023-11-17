Москва, 17 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Запад будет хвататься за своё утрачиваемое лидерство, и из-за этого в ближайшее десятилетие турбулентность может увеличиться, однако Россия должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Известия/Анна Селина

«Если период этой всемирной трансформации, через которую мы проходим, затянется, турбулентностей может стать больше. Потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за своё уплывающее лидерство», — сказал он в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» в ответ на вопрос, какими будут мир и Россия через десять лет.

Песков отметил, что западные страны достаточно циничны и не станут гнушаться никакими методами для сохранения лидерства, что может привести к различным конфликтам.

Представитель Кремля добавил, что Россия через десять лет «должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче».

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Песков заявил, что каждый россиянин должен быть сильным для того, чтобы Россия, уже являющаяся сильной страной, стала ещё сильнее. По его словам, Россия сегодня проявляет свою силу, каждый день прибавляя к ней новые элементы.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что будущее России никогда не будет простым, однако это будущее сильной, самостоятельной, независимой и уверенной в себе современной и богатой страны.