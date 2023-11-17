Дженин, Палестина, 17 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Десятки израильских бронемашин окружили госпиталь «Ибн Сина» в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

Ливанский телеканал Al Mayadeen проинформировал о двух погибших и трёх раненных при штурме отделения помощи палестинцах.

Израиль продолжает операцию в секторе Газа, параллельно действуя на Западном берегу. По заявлению представителя минздрава Палестины Ашрафа аль-Кудры, тысячи женщин, детей и пациентов могут умереть, поскольку израильтяне третью ночь продолжают рейды на «Аш-Шифу».

Накануне сообщалось, что ЦАХАЛ не нашла доказательств активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа». Ссылаясь на собственные источники, в газете The Washington Post указали, что факт того, что в «Аш-Шифе» не удалось найти явных доказательств деятельности бойцов ХАМАС, привёл к усилению давления США и западных союзников на Израиль с требованием согласиться на паузу в боевых действиях.

До этого в ХАМАС опровергали, что используют госпиталь «Аш-Шифа» как штаб. Они назвали фарсом, ложью и дешёвой пропагандой заявления Израиля о якобы обнаружении оружия и военной техники в этом медучреждении.

С 7 октября в зоне обострившегося палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли по меньшей мере 11 470 человек. В Израиле официальное число погибших в результате атак ХАМАС, по предварительным данным, составляет около 1200 человек. Также сообщалось, что число погибших с начала наземной операции в секторе Газа военных ЦАХАЛ достигло 48 человек, ещё два военнослужащих израильской армии погибли 14 ноября в ходе военных действий на территории анклава.