Москва, 17 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы», сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

РИА Новости/Алексей Куденко

Программу получения вида на жительство в России в обмен на инвестиции запустили в 2023 году.

«Заявки поступают от инвесторов из Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира», — уточнил Вольвач.

В материале говорится, что иностранные инвесторы готовы вложить в российскую экономику минимум 1,2 млрд рублей. Пи этом ранее Минэкономразвития оценивал вероятные инвестиции по программе «золотых виз» в 12 млрд рублей в 2023 году, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно.

Согласно постановлению правительства, получить ВНЖ в упрощенном порядке, в частности, могут люди, которые вложили за последние три года минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты, в течение года до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в России с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей а в Москве — от 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об упрощении процедуры получения гражданства для всех выпускников вузов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Упрощённая процедура уже действует для тех, кто окончил высшие учебные заведения в Росси с отличием.

Внук основателя Пятой Французской республики Пьер де Голль 16 ноября заявил о своём желании получить российское гражданство. Он подчеркнул, что считает честью получение российского паспорта.

Bloomberg в феврале сообщило о закате века «золотых виз» в Европе из-за отказа Португалии и Ирландии их выдавать. Власти обеспокоены тем, что иностранные покупатели провоцируют рост цен на жильё. Такие страны как Португалия, Ирландия, Греция, Испания запускали программу «золотая виза», чтобы привлечь иностранные инвестиции после финансового кризиса. Эта мера позволила государствам привлечь миллиарды долларов.