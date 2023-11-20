Москва, 20 ноября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. 20 ноября отмечаются два неразрывно связанных между собой медицинских праздника — Всемирный день ребёнка и День педиатра. Эти праздники объединили для того, чтобы напомнить обществу, насколько важно здоровье маленьких пациентов и специалисты, помогающие его поддерживать и восстанавливать.

Freepik/freepik Приём у педиатра

В России оказание медицинских услуг детям постоянно совершенствуется по нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по решению президента Владимира Путина. В том числе обновляется материальная база стационаров и поликлиник, ремонтируются и возводятся новые здания. По данным Минздрава, 15 детских больниц уже введены в эксплуатацию, еще 18 находятся на этапе строительства и реконструкции.

В детской поликлинике в Анапе благодаря нацпроекту в несколько этапов проведён капитальный ремонт. Специалисты заменили кровлю, инженерные коммуникации, сантехнику, обновили все кабинеты и коридоры, смонтировали централизованную систему вентиляции.

Врач-педиатр Светлана Сидловская работает в этой поликлинике уже более 10 лет. По её словам, несмотря на ремонт медики не прекращали вести приём пациентов.

«Мы долго ждали этого события, благодаря которому улучшилось и качество медицинской помощи, и в целом настроение персонала и пациентов», — отметила заведующая детской поликлиникой Светлана Солопова.

В поликлинике переоборудована и регистратура: теперь все карточки больных хранятся в картохранилище и их доставляют сразу в кабинет врача, к которому записались на приём. На первом этаже работает дежурный администратор, который консультирует посетителей. Кроме того, в учреждении организованы три входа: для заболевших, здоровых и детей, которых приводят на диагностику или врачебный приём.

В Севастополе досрочно отремонтировали детскую поликлинику на улице Тараса Шевченко. Чтобы пациенты и педиатры чувствовали себя комфортно, была проведена огромная работа: изменилось расположение кабинетов, обновлен фасад, полностью заменены инженерные системы, двери и окна здания.

«Ремонт начался в ноябре 2022 года и завершился сейчас, к концу октября. Всё это время неотложную помощь детям — а к медучреждению прикреплено более 5000 ребят — оказывали в поликлинике на улице Юмашева, а педиатры принимали на проспекте Героев Сталинграда. Надеемся, родителям и детям здесь будет комфортно», — говорит главный врач Городской больницы №5 Наталья Шайнер.

На базе стоматологической поликлиники Ульяновска в октябре 2023 года открыли детское отделение. За это время в нём получили помощь уже более 350 детей. В новом филиале стоматологической поликлиники созданы максимально комфортные условия для посетителей. В помещениях сделали ремонт и закупили новое оборудование: стоматологические установки, сухожаровые шкафы, ультрафиолетовые лампы и камеры для обработки и стерилизации медицинских инструментов.

В этом отделении работает шесть врачей-стоматологов терапевтического профиля и три стоматолога-хирурга. Как рассказала главврач Гульнара Гафурова, ежедневно структурное подразделение сможет принимать до 200 детей.

Важные изменения произошли в одной из крупнейших детских больниц Приморского края — краевой детской клинической больнице №1. В прошлом году там отремонтировали отделения отоларингологии и патологии новорожденных и недоношенных детей, в 2023-м — приёмное отделение.

«Особенность нового, «бережливого», отделения заключается в том, что администратор сразу на входе распределяет детей с родителями по разным боксам — в зависимости от характера жалобы. Врачи-педиатры, медсестры сами приходят к ребенку, осматривают его и берут необходимые анализы», — рассказала главный врач больницы Инна Зеленкова.

Строительство современной, вместительной детской поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену, ведётся в Барабинском районе Новосибирской области. После ввода в эксплуатацию получать полноценную медицинскую помощь в поликлинике будут более 9 тысяч пациентов до 18 лет.

Согласно проекту, в больнице будет целый спектр отделений: диагностическое, педиатрическое, хирургическое, стоматологическое, фтизиатрическое, школьно-дошкольное, отделение восстановительного лечения, отделение здорового ребенка. Приём будут вести как педиатры, так и узкие специалисты — физиотерапевт, хирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, невролог, стоматолог и эндокринолог. Проект предполагает оборудование кабинета свето — и электролечения, ингаляционной терапии, массажа, УВЧ, зала лечебной физкультуры, кабинетов функциональной диагностики.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Здравоохранение» в России продолжается строительство новых детских больниц и отдельных корпусов. Кроме того, предусмотрены дооснащение и правильная организация пространства в детских поликлиниках.