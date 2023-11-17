Москва, 17 ноября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Москве на главной алее ВДНХ появятся новогодние ели, украшенные в традициях всех 89 регионов России. Их уже начали наряжать в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия» к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков

Организаторы уточнили, что всего планируют украсить 90 новогодних деревьев. Последним станет станет голубая ель, символизирующая всю страну.

Голубые ели прибыли на ВДНХ из Московской области, где их бережно выращивали много лет. Это подарок выставке от Федерального агентства лесного хозяйства.

«На сегодняшний момент у нас украшено уже 12 ёлок. Все они будут готовы к Новому году уже 1 декабря», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Украшать деревья к Новому году будет профессиональная команда флористов-дизайнеров проекта «Ёлки России» совместно с участниками движения «Волонтёры леса». Каждая ель будет отражать аутентичность, традиции и культуру одного из регионов. Первой нарядили ёлку из Красноярского края. Она сделана в стиле зимнего сибирского леса. Тюменское дерево украсят авторские игрушки в виде резных наличников, Коньков-горбунков, сибирских ковров мезенской росписи, а Чукотка представит свои удивительные изделия из китового уса.

После закрытия выставки деревья высадят рядом с ВДНХ, и они станут многолетним напоминанием о выставке «Россия» как символе содружества и единства всех регионов страны.

Как сообщало ИА Регнум, форум «Россия» работает с 4 ноября, его закрытие запланировали на 12 апреля 2024 года. В нём участвуют все 89 российских регионов. Всего на выставке 131 экспозиция. Выставку уже посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 государств.

В день открытия выставки провели концерты, презентации и образовательные мероприятия, а также масштабный флешмоб сразу на десяти площадках ВДНХ, в котором приняли участие сотни гостей. Они станцевали вместе с профессиональными хореографами.

Повара и рестораторы из разных регионов представили особенности кухни народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса», который открылся в новом павильоне «Дом российской кухни». В павильоне № 75 открылась экспозиция Санкт-Петербурга, посетили которой могут ознакомиться с историей города с помощью интерактивных прогулок. Также открылись стенд Камчатки с огромной фигурой краба и экспозиция Омской области, на которой размещён макет ракеты «Ангара».

В первый день форум посетили более 190 тысяч человек. А за три дня на международной выставке побывали 448 тысяч человек.