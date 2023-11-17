Смоленск, 17 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Утром 17 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинские дроны самолётного типа над Смоленском и Смоленской областью. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ ВС РФ в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района были уничтожены украинские беспилотники самолётного типа», — написал он.

По предварительной информации, никто не пострадал, на месте падения беспилотников работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили два дрона ВСУ на подлёте к Брянску. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили о трёх сбитых украинских дронах самолётного типа над Чёрным морем у побережья Крыма. Ещё два БПЛА удалось сбить над территорией Брянской области.