Москва, 17 ноября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Для предотвращения происшествий на льду московских водоемов зимой их будут патрулировать более 20 судов на воздушной подушке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, скорость таких судов составляет 50–80 километров в час.

Дарья Драй ИА REGNUM Aмфибийный катер на воздушной подушке «Хивус-10»

«Обеспечению безопасности на водоёмах уделяется особое внимание, — подчеркнул Бирюков. — В зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники». «Уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час», — отметил он и сообщил, что также зимой будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

Все подобные суда укомплектованы средствами спасения — спасательной лестницей, устройствами спасения из полыньи, телескопическими спасательными комплектами.

Как сообщил заместитель мэра российской столицы, всего в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Здесь работают более 500 специалистов. Станции оснащены более чем 180 плавсредствами с аварийно-спасательным оборудованием. Среди них — аэролодка «Север-650К», которая предназначена для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводнённой местности.

Спасатели занимаются профилактикой происшествий на воде, патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоёмов и школьниками.

«В зимний период регулярно замеряется толщина льда в акватории Москвы-реки и внутренних водоёмах, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоёмах», — подчеркнул Бирюков.