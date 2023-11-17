Луганск, 17 ноября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), размещают на съёмных квартирах в Славянске. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил сержант «второго интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе, которого на днях взяли в плен с другими грузинскими наёмниками в лесу под Кременной.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские подразделения могут ударить по помещению с наёмниками.

Пленный отметил, что бойцов обычно собирают в случайном месте, сообщая об этом незадолго до сбора.

Чубетидзе рассказал, что в «легионе» есть две роты: «Альфа» и «Чарли». В первую включены выходцы из ближнего зарубежья. В составе второй ― иностранцы, которым требуется переводчик, из Франции, США, Великобритании, Бразилии и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, двух грузинских наёмников-снайперов из иностранного легиона украинской армии российские военные взяли в плен 15 ноября на кременском направлении.

Как рассказал один из грузинских наёмников, которого зовут Георгий Чубетидзе, они с сослуживцем направлялись, чтобы сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились и вышли на позиции российских военных. Он подчеркнул, что он сдался в плен российским военным безо всякого сопротивления.

Американский наёмник Мэттью Вандайк рассказал, что в ходе боевых действий на территории Украины в рядах ВСУ погибли более 500 граждан США. Он уточнил, что в составе воюющих за Киев формирований наёмников помимо американцев погибали и жители стран Европы.

Вандайк считает, что украинское командование слишком поздно начало контрнаступление, из-за чего ВСУ приходится атаковать хорошо подготовленные линии обороны Вооружённых сил России.