Вашингтон, 17 ноября, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Украинский конфликт никак не помогает экономике США, и потому Вашингтон с большим эффектом может просто разбросать деньги над страной. Такое мнение высказал экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», — написал он.

По словам эксперта, оказание поддержки Киеву не даёт такого положительного эффекта для американской экономики, о котором говорят в Белом доме.

Бэндоу отметил, что потраченные на оружие деньги могли бы быть направлены на развитие более продуктивных для страны областей, а инвестиции в оборонный сектор плохо стимулируют развитие экономики.

Сама идея того, что «убийство русских» и провоцирование масштабного конфликта на территории Европы способствуют созданию в США рабочих мест, «более чем безответственна», уточнил он.

«Вашингтон должен стремиться к завершению, а не к расширению войны между Россией и Украиной. <…> Администрации [президента США Джо] Байдена следует защищать американцев, а не придумывать плохие оправдания для ужасных решений», — добавил бывший советник Рейгана.

Как сообщало ИА Регнум, сенат Конгресса США 15 ноября одобрил законопроект о финансировании федерального правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине. В документе предусматривается выделение средств на федеральные программы до середины января 2024 года. В Белом доме в этот же день заявили, что американский президент Джо Байден готов подписать этот законопроект.

Это уже второй краткосрочный бюджет, принятый США без учёта помощи Киеву. Первый раз подобный документ Байден подписал 30 сентября.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 ноября пожаловался на то, что ВСУ уже чувствуют нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за ближневосточного конфликта. Он добавил, что поставок боеприпасов от Запада недостаточно для нужд украинских войск.