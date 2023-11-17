Луганск, 17 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Среди личного состава украинской армии у Серебрянского лесничества резко возросло число безвозвратных потерь из-за недостаточной огневой поддержки штурмовых подразделений. Об этом 17 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери», — написал он.

Эксперт уточнил, что ещё одним значительным фактором для этого стало сокращение ВСУ эвакуационных мероприятий, в результате чего украинские бойцы с ранениями средней степени часто умирают от потери крови.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что в ходе высадки десанта на левом берегу Днепра украиснкя армия потеряла не менее 100 бойцов. Он добавил, что его группу почти уничтожили вскоре после высадки.

Генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек 15 ноября заявил, что из-за затягивания конфликта с Россией в рядах ВСУ нарастает усталость. По его словам, среди украинских военных всё чаще наблюдается «синдром опущенных рук», то есть растущая усталость от происходящего. Он подчеркнул, что ВСУ несут очень тяжёлые потери.