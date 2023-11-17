Газа, Палестина, 17 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Количество погибших в результате ударов израильских военных по сектору Газа с 7 октября увеличилось до 11 470 человек. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации источника, данные о погибших не обновлялись несколько дней из-за того, что системы здравоохранения Газы, ранее собиравшая эту информацию, находится в коллапсе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября стало известно, что число погибших в ходе военных действий в палестинском анклаве военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выросло до 48 человек. Они погибли во время боёв в северной части палестинского анклава.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) 14 ноября сообщили, что все больницы в северной части сектора Газа прекратили деятельность из-за отсутствия электроэнергии и топлива, персонала и медикаментов. Исключение составляет только больница Аль-Ахли. Положение в анклаве усугубляют бомбардировки и боевые действия в его окрестностях.

Обстрение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС произвело массированный обстрел территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа и начала его обстреливать. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с анклавом.