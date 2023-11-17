Вашингтон, 17 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушёл от прямого ответа на вопрос о том, согласен ли он со словами американского лидера Джозефа Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Интервью с главой Госдепа США опубликовала 16 ноября телекомпания ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Вы согласны с тем, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим. ИА Регнум) — диктатор?» — спросил журналист у Блинкена и напомнил, что телекамеры запечатлели страдание на лице главы Госдепа США в момент, когда Байден назвал лидера КНР диктатором на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров.

В ответ Блинкен пояснил, что у Китая и США две абсолютно разные политические системы и это не является секретом ни для кого в мире.

«И президент Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», — добавил глава американской дипломатии.

Кроме того, глава Госдепа выразил уверенность в достижении Вашингтоном на переговорах с Пекином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско «подлинных, конкретных результатов», которые полностью отвечают интересам американского народа. Блинкен подчеркнул, что отношения с Китаем являются для США «имеющими самые важные последствия».

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретаря США Блинкена ошеломило заявление президента Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Американский лидер отметил, что считает своего китайского коллегу таковым, потому что тот управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на слова президента США Байдена. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала заявление главы Белого дома «крайне ошибочным и безответственным». Она пояснила, что всегда есть «люди со скрытыми мотивами», пытающиеся подорвать и спровоцировать отношения Китая и США, однако эти попытки, по её мнению, не увенчаются успехом.