Сан-Франциско, США, 17 ноября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Россия остается надежным и крупным поставщиком энергетических ресурсов на внешние рынки, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на сессии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Известия/Эдуард Корниенко

Заместитель председателя правительства возглавляет российскую делегацию на этом мероприятии. Сессия посвящена вопросам климата и энергетического перехода.

«Россия — это тихоокеанская держава, и она остается надежным крупным поставщиком энергоресурсов на внешние рынки», — сказал он.

Оверчук отметил, что Россия переориентировала свои товарные потоки с Запада на Восток и теперь концентрируется на снабжении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По словам Оверчука, развитие транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг, которым занимается Россия с другими государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, позволяет наращивать устойчивость российской экономики и АТР.

Он также напомнил о сопряжении этой деятельности с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Заместитель председателя правительства добавил, что стремление экономик АТЭС к устойчивому росту подразумевает их взаимодействие без барьеров, а также достижение равновесия между потреблением и антропогенной нагрузкой на климат.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент РФ Владимир Путин, выступая на третьем форуме высокого уровня «Один пояс — один путь», заявил, что эта китайская инициатива имеет сходство с идеями России о формировании большого евразийского пространства и с сопряжением сразу нескольких интеграционных процессов, включая создание ЕАЭС. Он рассказал, что Москва предлагала создать евразийское пространство, где были бы сопряжены «Один пояс — один путь», ЕАЭС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии — (АСЕАН).

Путин проинформировал, что Россия и Китай договорились о параллельном и скоординированном развитии ЕАЭС и китайской инициативы. 16 октября российский лидер сообщил, что ЕАЭС в рамках проекта «Один пояс — один путь» получил около $24 млрд в виде инвестиций.