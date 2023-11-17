Благовещенск, 17 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Амурской области задержали иностранного гражданина, финансировавшего террористическую организацию. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической», — говорится в сообщении.

Уточняется, что против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»), по которой ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По данным ведомства, мужчину в качестве меры пресечения заключили под стражу на время следствия.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября сотрудники ФСБ задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в финансировании украинской армии. Женщина перевела на нужды ВСУ в общей сложности свыше 330 тыс. рублей.

Южная Корея 18 августа выдала России Шакиржона Улпиджанова, обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обвиняемый добровольно передал денежные средства участнику названной террористической организации.