На Украине усилилось воровство из бюджета из-за ожиданий поражения Киева
Политик Гайдай: власти Украины разворовывают бюджет, считая конфликт оконченным
Киев, 17 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Чиновники на Украине считают, что вооружённый конфликт с Россией завершён, и из-за этого стали разворовывать бюджет страны, используя для своих нужд крупные суммы денег, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Для них [конфликт закончился]. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве», — сказал он.
Гайдай отметил, что население Украины за время кризиса сократилось в разы, а чиновников не стало меньше, и они даже увеличили себе зарплаты, продолжая роскошествовать. Политик также подчеркнул, что у неэффективного государства со скудными ресурсами нет возможности победить.
Кроме того, по словам Гайдая, Запад тоже стал «перекрывать Киеву кислород». Он выразил мнение, что у Украины есть два фронта противостояния — с Россией и со внутренней коррупцией.
Политик призвал не питать иллюзий по поводу того, что «Россия развалится».
Как сообщало ИА Регнум, ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник распространило информацию о том, что Украине стали намекать на возможное прекращение помощи со стороны США. Речь идёт о визите в Киев спецпредставителя американского президента по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.
Она провела встречи с украинским руководством и чиновниками, попросив представить их вариант с завершением финансирования. В конце октября обозреватель Саймон Шустер опубликовал статью, в которой привёл рассказ одного из советников Владимира Зеленского.
Собеседник сообщил, что коррупция на Украине достигла огромных масштабов. Он также утверждает, что эта ситуация повлияла на отставку Алексея Резникова с поста украинского министра обороны.