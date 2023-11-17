Киев, 17 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Чиновники на Украине считают, что вооружённый конфликт с Россией завершён, и из-за этого стали разворовывать бюджет страны, используя для своих нужд крупные суммы денег, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Для них [конфликт закончился]. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве», — сказал он.

Гайдай отметил, что население Украины за время кризиса сократилось в разы, а чиновников не стало меньше, и они даже увеличили себе зарплаты, продолжая роскошествовать. Политик также подчеркнул, что у неэффективного государства со скудными ресурсами нет возможности победить.

Кроме того, по словам Гайдая, Запад тоже стал «перекрывать Киеву кислород». Он выразил мнение, что у Украины есть два фронта противостояния — с Россией и со внутренней коррупцией.

Политик призвал не питать иллюзий по поводу того, что «Россия развалится».

Как сообщало ИА Регнум, ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник распространило информацию о том, что Украине стали намекать на возможное прекращение помощи со стороны США. Речь идёт о визите в Киев спецпредставителя американского президента по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

Она провела встречи с украинским руководством и чиновниками, попросив представить их вариант с завершением финансирования. В конце октября обозреватель Саймон Шустер опубликовал статью, в которой привёл рассказ одного из советников Владимира Зеленского.

Собеседник сообщил, что коррупция на Украине достигла огромных масштабов. Он также утверждает, что эта ситуация повлияла на отставку Алексея Резникова с поста украинского министра обороны.