Париж, 17 ноября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Политика президента Франции Эммануэля Макрона, направленная против России, довела французов до нищеты. Такое заявление сделал 16 ноября лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Асселино указал, что рост цен на электроэнергию продолжится, и хотя они выросли уже вдвое с 2011 года, министр экономики Брюно Ле Мэр объявил о повышении цен на 10%.

«Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой», — пояснил политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, принуждение Евросоюза к отказу от ископаемого топлива грозит жителям развивающихся стран нищетой.

Дипломат добавил, что у многих стран даже в среднесрочной перспективе нет альтернативы ископаемым источникам для обеспечения экономического роста и благосостояния населения.

Также сообщалось, что санкции в отношении 47 физических лиц, включая сына зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илью, может ввести Евросоюз в рамках 12-го пакета ограничительных мер.