Вашингтон, 17 ноября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки проявляют откровенную агрессию в адрес Российской Федерации в попытках нанести ей «стратегическое поражение», заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью «стратегическое поражение» России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что в настоящий момент Соединённые Штаты Америки под надуманными предлогами о необходимости противостоять России неуклонно пытаются задействовать весь свой санкционный арсенал.

При этом в посольстве подчеркнули, что в истории взаимодействия России и США наблюдались и периоды нормального диалога, которые шли на пользу как народам обеих держав, так и глобальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле. При этом он не исключил, что в будущем возникнет необходимость возобновить диалог двух стран, несущих особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую безопасность.