Вашингтон, 17 ноября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС развернуло свои пункты командования и управления в нескольких больницах в секторе Газа. Такое утверждение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«У нас есть собственная информация о том, что узлы командования и управления расположены либо в госпиталях, либо под ними. Их имеется несколько», — уточнил глава Госдепа США, комментируя ситуацию вокруг медцентра «Аш-Шифа».

Блинкен указал, что не понимает причин, заставивших ХАМАС размещать автоматическое вооружение по соседству с аппаратурой для магнитно-резонансной томографии. При этом госсекретарь США отметил, что ХАМАС якобы внедряется в гражданскую инфраструктуру того или иного рода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль не смог найти явных подтверждений активности бойцов палестинского движения ХАМАС на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа».

15 ноября Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. В тот же день ЦАХАЛ заявила, что на территории медицинского комплекса были найдены оружие, оборудование и командный центр ХАМАС. Уточняется, что израильские военнослужащие вступили в бой с несколькими представителями палестинского движения, после чего начали обыск медцентра.

Позднее представитель ХАМАС, слова которого приводит израильское издание Yedoith Ahronoth, назвал ложью и пропагандой заявления ЦАХАЛ об обнаружении оружия и военной техники в больнице «Аш-Шифа».