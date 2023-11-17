Берн, 17 ноября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Министерство экономики Швейцарии заявило о начале расследования сообщений о передаче Украине боеприпасов, которые якобы были направлены через польскую компанию. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse 16 ноября.

Флаг Швейцарии

Ранее издание NZZ сообщило, что произведённые компанией SwissP Defense боеприпасы якобы были переданы Украине через польскую компанию UMO PS. При этом Швейцария из-за своей нейтральной позиции запрещает реэкспорт своего оружия в другие страны без согласия на это властей страны.

«По этому делу ведётся расследование… Никаких комментариев, пока оно продолжается», — приводит агентство слова представителя министерства.

В польской компании в свою очередь утверждают, что какого-либо нарушения в этом вопросе обнаружено не было, а все транзакции фирмы «подлежат проверке со стороны правительства Польши».

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Defence One сообщило, что Украина в июле закупила у Швейцарии боеприпасы в обход запрета на экспорт оружия. Утверждалось, что Киев получил порядка полумиллиона винтовочных патронов Winchester и 145 тысяч патронов 388 Lapua Magnum, произведённых SwissP Defense.