Лондон, 17 ноября, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Владимир Зеленский должен объявить жителям Украины о срочном массовом призыве в ВСУ из-за дефицита военнослужащих и проблем у украинской армии на передовой, написала обозреватель Светлана Моренец в своей статье британского журнала Spectator.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Журналистка считает, что Зеленскому следует «честно рассказать» согражданам о том, что происходит в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Моренец, украинские войска не смогли достичь поставленных перед ними целей в 2023 году.

При этом, как отметила обозреватель, Зеленский до сих пор позволяет себе делать «оптимистичные» заявления и утверждает, что «победа не за горами». Автор публикации не понимает, каким образом Зеленский, который говорит об «успехах», сможет признаться народу о проблемах на фронте.

Моренец подчеркнула, что на Украине «возникает раскол» между военными, понимающими реальное состояние дел, и населением, которое полагает, что в войсках находится достаточное количество призванных людей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, несмотря на планы Украины готовить новые наступательные операции на отдельных участках проведения СВО. 15 ноября генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек рассказал, что из-за затягивания украинского конфликта в рядах ВСУ растёт усталость.

Кроме того, по его словам, в Вооружённых силах Украины наблюдаются дефицит боеприпасов и низкий уровень подготовки личного состава. Пацек подчеркнул, что эти факторы привели к очень тяжелой ситуации в ВСУ.

16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса признать, что ситуация на передовой для Украины оказалась сложнее, чем ожидалось. Он также заявил о необходимости не допустить победы России, поскольку это нанесёт вред его организации.