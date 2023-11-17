Оттава, 17 ноября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой и разочаровала многих украинских беженцев. Об этом 16 ноября рассказал журналист Джейкоб Лоринц в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Проживавший недалеко от Киева Алексей Мартыненко сообщил в интервью журналисту, что перебрался в Канаду после того, как закончился срок действия его рабочей визы на территории Европы. Украинец отметил, что жизнь в Канаде даётся ему очень непросто. Он проживает в пригороде Торонто и вынужден работать поваром сразу в двух местах без выходных, чтобы оплатить счета.

Беженец пожаловался, что проживание в Канаде обходится ему гораздо дороже, чем в Европе. 730 долларов он платит в месяц только за комнату, где кухня и ванная общие для четырёх жильцов. Ещё около 200 долларов он тратит на оплату телефона и проезд в транспорте, а около 300 долларов уходит на продукты.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», — пожаловался украинский беженец.

Как пояснил Андрей Завьялов, сотрудник отдела по работе с беженцами Украинско-канадской социальной службы Торонто, ему известно как минимум о 15 украинцах, которые вернулись на родину после начала конфликта. По словам Завьялова, одной из самых распространённых причин для отъезда люди называют расходы. Среди других факторов называют высокую стоимость жилья, жёсткую систему здравоохранения и отсутствие работы по специальности.

Власти Канады дали украинцам экстренное разрешение на приезд в страну в марте прошлого года. При этом приезжающие не получают статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года как временные резиденты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский беженец переехал в американский штат Техас и попросил подарить ему 330 тысяч долларов на открытие пекарни и кофейни. Мужчина и его супруга планируют выпекать хлеб без консервантов и добавок, а для этой цели хотят приобрести подходящее здание.

Представитель благотворительной организации Индира Оскварек поддерживала украинскую пару и начала сбор денег для покупки здания, чтобы потом подарить его супругам-беженцам.