Турин, Италия, 17 ноября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал третьем полуфиналистом Итогового турнира ATP, который проходит в Турине (Италия).

Carine06 Новак Джокович

В следующую стадию сербский спортсмен смог выйти после того, как датчанин Хольген Руне проиграл в матче групповой стадии тенниситу из Италии Яннику Синнеру. Их матч закончился с результатом 6:2, 5:7, 6:4.

Также в полуфинал Итогового турнира ATP вышел российский теннисист Даниил Медведев, одержавший на групповом этапе две победы. Россиянин в своём следующем поединке сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в топ-50 обновлённого рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов впервые в истории вошли сразу шестеро российских спортсменов. Первая ракетка России Даниил Медведев занял третье место с 7200 очками. Также в список попали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.