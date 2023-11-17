При обстреле жилого дома на юге сектора Газа погибли 10 человек
Al Jazeera: 10 человек погибли при обстреле дома в районе Аль-Карара на юге Газы
Рамалла , 17 ноября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. По меньше мере 10 человек лишились жизни в результате обстрела жилого дома в районе Аль-Карара на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
Журналисты считают, что за атакой стоят израильские войска.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проинформировало, что две школы в секторе Газа, которые используются агентством для приёма нуждающихся, подверглись ударам. В организации уточнили, что задания получили повреждения, некоторые люди, которые находились в одной из школ, оказались ранены.
16 ноября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что гибель палестинцев в ходе военных действий в секторе Газа «разбивает ему сердце». Вместе с тем он отметил, что считает первоочередным для себя защиту израильтян.
Постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций (ООН) Гилад Эрдан допустил, что нынешняя фаза израильской армии в секторе Газа может продлиться несколько недель.