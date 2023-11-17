Рамалла , 17 ноября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. По меньше мере 10 человек лишились жизни в результате обстрела жилого дома в районе Аль-Карара на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Журналисты считают, что за атакой стоят израильские войска.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проинформировало, что две школы в секторе Газа, которые используются агентством для приёма нуждающихся, подверглись ударам. В организации уточнили, что задания получили повреждения, некоторые люди, которые находились в одной из школ, оказались ранены.

16 ноября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что гибель палестинцев в ходе военных действий в секторе Газа «разбивает ему сердце». Вместе с тем он отметил, что считает первоочередным для себя защиту израильтян.

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций (ООН) Гилад Эрдан допустил, что нынешняя фаза израильской армии в секторе Газа может продлиться несколько недель.