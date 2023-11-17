Киев, 17 ноября, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время визита в Киев намекала, что помощь со стороны Вашингтона может прекратиться. Об этом пишет интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник.

Сергей Корсун ИА Регнум Помощь США

В ходе поездки дипломат провела встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём и другими членами правительства страны. На переговорах Пенни предлагала собеседникам задуматься о том, что будет предпринимать Киев для спасения экономики в случае, если останется без американской помощи.

Источник журналистов отметил, что такие слова спецпредставителя «напрягли всех».

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер предупредил, что у США осталось чуть более $5,4 млрд на военную помощь Украине. Он уточнил, что речь идёт о части суммы, ранее была одобрена Конгрессом.

11 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель допустил, что США могут сократить помощь Украине. Он призвал европейские страны «политически подготовиться» к тому, чтобы компенсировать потребности Киева, если всё же Вашингтон решится на такой шаг.

12 ноября член палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала от американских властей прекратить оказывать финансовую помощь Украине. Она также заявила о необходимости объявить импичмент действующему главе Белого дома Джо Байдену.