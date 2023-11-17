Вашингтон, 17 ноября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин указал на необходимость поддержания прямых контактов с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, несмотря на отношения между странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

«Даже в разгар всего, что происходит с Россией и Украиной, у меня была возможность поднять телефонную трубку и поговорить с министром обороны России», — приводит слова Остина официальный сайт Пентагона.

Кроме того, отвечая на вопрос о возобновлении диалога между военными Соединённых Штатов Америки и Китая, шеф Пентагона заявил о важности поддержания каналов связи открытыми.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 16 ноября заявила, что новые договорённости США и Китая, заключённые по итогам встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, подразумевают возобновление контактов между командующими на театре военных действий.