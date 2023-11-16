Тбилиси, 17 ноября, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провели телефонный разговор, в рамках которого глава немецкого правительства положительно оценил усилия грузинских властей по вступлению в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Стороны обсудили решение Еврокомиссии от 8 ноября рекомендовать ЕС предоставить грузинской стороне статус кандидата в члены Евросоюза. Шольц отметил, что Берлин продолжит поддерживать европейские устремления Тбилиси.

Гарибашвили в свою очередь сказал, что Грузия ждёт от Европейского совета подтверждения рекомендации Еврокомиссии. По его словам, это должно произойти в конце года.

Участники беседы договорились продолжать общение и сотрудничество с целью обмена информацией о своих дальнейших действиях.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Грузия должна выполнить ещё 9 из 12 условий для получения статуса кандидата в Евросоюз. Он уточнил, что в качестве оставшихся приоритетов грузинским властям следует провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека и свободы СМИ.

12 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что её страна, а также Молдавия и Украина, могут вступить в ЕС одновременно. Она назвала этот процесс «большим взрывом». При этом Зурабишвили не смогла сказать, когда стоит ждать вступления в Евросоюз всех трёх стран.