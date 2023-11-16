Москва, 17 ноября, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Стоимость одного барреля нефти марки Brent впервые с 7 июля опустилась ниже $77, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена январских фьючерсов падала до $76,75 (на 5,46%) за баррель. При этом декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели до $72,38 (на 5,58%).

Позднее цена на Brent скорректировалась на отметке $77,07 за баррель, а на WTI достигла уровня $72,82.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Всемирный банк выпустил доклад, в котором допускается, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут повыситься на 56–75% и достигнуть $140–157 за баррель. Речь идёт о самом худшем прогнозе, когда объёмы мировой нефтедобычи упадут на 6–8 млн баррелей в сутки.

Ещё один сценарий предполагает увеличение стоимости нефти до $93–102 за баррель (на 3–13%). Это произойдёт, если объёмы добычи нефти в мире сократятся на 500 тыс. — 2 млн баррелей в сутки.

Промежуточный вариант предусматривает спад суточной нефтедобычи на уровне 3 млн — 5 млн баррелей, что вызовет подорожание нефти до $109–121.