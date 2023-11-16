Газа, Палестина, 17 ноября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Рядом с медицинским комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа израильские военнослужащие обнаружили тело 65-летней израильской заложницы, заявили в ЦАХАЛ 16 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Тело Йехудит Вайсс, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, было извлечено войсками ЦАХАЛ из строения, примыкающего к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и перевезено на территорию Израиля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских вооружённых сил.

Также Армия обороны Израиля выразила искренние соболезнование семье погибшей.

Отмечается, что в том же строении было обнаружено военное снаряжение, включая стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. В пресс-службе израильских вооружённых сил подчеркнули, что ЦАХАЛ проводит точную и целенаправленную операцию против ХАМАС на основе полученной разведывательной информации.