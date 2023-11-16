Берлин, 17 ноября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Немецкий журналист Хуберт Зайпель, бравший интервью у российского президента Владимира Путина, может предстать перед судом в Германии в связи с сообщениями о якобы «полученном гонораре из РФ», сообщили в телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

Зайпель сотрудничал с NDR в качестве свободного журналиста и снял для неё документальный фильм о России в 2012 году, а также взял интервью у Путина в 2014 году. Кроме того, он работал над книгами о российском лидере для издательства Hoffmann und Campe.

Телеканал ZDF и журнал Der Spiegel провели расследование, в котором говорится, что после заключения спонсорского контракта о написании книги о политической среде в России Зайпелю в марте 2018 года перевели 600 тысяч евро. С появлением этой информации Hoffmann und Campe приостановило продажу книг журналиста.

В NDR в свою очередь заявили, что подозревают Зайпеля в обмане. В компании пояснили, что во всех контрактах содержатся положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц.

В NDR утверждают, что Зайпель должен был сообщить о выделенных ему средствах. Организация начала собственное расследование и рассматривает возможность судебного иска.

Как сообщало ИА Регнум, в августе стало известно, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон хочет взять интервью у Владимира Путина. Журналист не работает в Fox News с апреля.

Политические взгляды и критические высказывания Карлсона вызвали неодобрение со стороны Пентагона. По оценке агентства Bloomberg, уход ведущего с Fox News привёл к убыткам для телеканала в размере $507 млн.

Сам журналист заявил, что в сфере средств массовой информации США действует запрет на обсуждение важных тем.