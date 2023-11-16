Москва, 17 ноября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России с третьей группой российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыл в аэропорт Домодедово. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Как свидетельствуют данные табло аэропорта, самолёт Ил-76 МЧС России совершил посадку в 00:48 мск.

«Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек», — уточнил в беседе с журналистами директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

По словам Охотенко, российских граждан сопровождали медики и психологи. Раненых среди эвакуированных нет, люди чувствуют себя хорошо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новый спецрейс МЧС России вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 120 граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа.

Эвакуация российских граждан из сектора Газа, началась 12 ноября. Первая группу из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября, самолёт со второй группой эвакуированных приземлился в аэропорту Домодедово в ночь на 15 ноября.

Замглавы МЧС Алексей Серко 13 ноября уточнил, что желающих покинуть сектор Газа российских граждан будут вывозить из Египта почти ежедневно. Планируется, что спасатели за неделю в Россию смогут вывезти всех желающих покинуть регион.