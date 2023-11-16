Махачкала, 17 ноября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Заместителю главы Буйнакска Республики Дагестан Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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«Сегодня, в 14:15, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещён заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов», — сообщил источник агентства.

Отмечается, что травму Османов получил в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, который произошёл, когда чиновник находился в помещении цокольного этажа одного из зданий.

Взрыв гранаты не привёл к разрушениям в доме, других пострадавших в результате инцидента нет. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным ТАСС, врачи городской больницы были вынуждены ампутировать кисть замглавы администрации. Операция прошла успешно, в настоящее время жизни Османова ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 октября во дворе одного из домов в Волгограде прогремел взрыв гранаты, в результате которого пострадала 71-летяя женщина. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ.